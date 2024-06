Calenda: "Non sono abituato ad attribuire agli altri gli insuccessi"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2024 "Io non sono abituato ad attribuire gli altri insuccessi. Quindi non rimprovero Emma Bonino per la scelta che ha fatto ,l'ha fatta lei amen", le parole di Carlo Calenda in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev