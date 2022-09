Calenda: “Letta si ricordi da che storia viene, non è schematica o Berlinguer o Almirante”

(Agenzia Vista) Milano 2 settembre 2022 “Ci sono quattro coalizioni, non c’è fattualmente altro voto utile se non quello plurinominale dove fermeremo la destra. Ma non lo faremo dicendo ‘fermeremo la destra’, ma raccontando agli italiani quello che vogliamo fare. Non faccio polemica con Letta, ma gli dico di ricordarsi da che storia viene, non è così schematica Berlinguer o Almirante, c’era qualcosa di mezzo ed era molto importante”. Lo ha dichiarato Carlo Calenda a margine del comizio per la campagna elettorale che si è svolto al Superstudio Events di via Tortona a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev