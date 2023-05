Calenda: "La Rai andrebbe affidata a fondazione con nomina non politica oppure privatizzata"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2023 “Penso da sempre la Rai vada affidata a una fondazione con nomina non politica oppure privatizzata. E che il servizio pubblico in quanto informazione e cultura non è fatto solo dalla Rai. La politica ha una passione per due cose: la Rai e i servizi segreti. Io non l’ho mai avuta. L’egemonia non si conquista mettendosi vicino solo i fedelissimi, ma convincendo le persone distanti che il tuo pensiero è meritocratico e inclusivo”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev