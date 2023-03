Calenda: "Dibattito politico attuale ci preoccupa, ecco quattro proposte per Governo e opposizione"

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023 “Siamo molto preoccupati di un dibattito politico che sta diventando dichiarazioni stravaganti-piazza. Abbiamo fatto due proposte per opposizione e due per Governo. In particolare salario minimo e sanità. Poi il ripristino per intero di Impresa 4.0 e Casa Italia. Se Governo e opposizione hanno voglia di discutere, lo faremo con grande apertura” , le parole di Carlo Calenda, a margine della Conferenza stampa per illustrare le proposte del Terzo Polo su Sanità, Salario Minimo, Industria 4.0 e Casa Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev