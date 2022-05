Calenda: "Creare fronte che va dai socialisti a Forza Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2022 "Mi pare evidente anche per come sta andando la politica estera che c'è un'area che divide partiti europeisti e che mantengono gli impegni internazionale, dall'altra parte ci sono populisti e sovranisti che non hanno cultura di Governo. Io penso che la vera soluzione è creare un fronte che va dai socialisti a Forza Italia" , le parole di Carlo Calenda al Forum Verso Sud a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev