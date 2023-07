Caldo estivo, Bertolaso: "Accessi Pronto soccorso Lombardia attualmente inferiori allo scorso anno"

(Agenzia Vista) Milano, 19 luglio 2023 "In Lombardia la situazione è meno critica di quella che si potrebbe immaginare. Gli accessi ai Pronto Soccorso attualmente sono molto inferiori rispetto a quelli dello scorso anno. Tutte le strutture sono state allertate e sanno come comportarsi". Il Governo ha stabilito che chi si presenta ai Pronto Soccorso per un 'colpo di calore "dovrà essere trattato come minimo come 'codice verde". Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare della Regione Lombardia, intervistato sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev