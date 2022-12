Calderone: "Valuteremo decreto flussi, serve visione prospettica e valenza biennale"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2022 "Stiamo lavorando con il ministero dell'Interno per valutare il nuovo decreto flussi che sarebbe preferibile avesse valenza almeno biennale per poter compiere una programmazione che abbia una visione prospettica e non di consuntivo. Particolare attenzione, spiega, sarà dunque posta sulla necessità che il datore di lavoro, che chiede la quota, fornisca la prova di aver già ricercato senza successo lavoratori residenti in Italia". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone nel corso dell'audizione alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev