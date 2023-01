Calderone: “Su infortuni sul lavoro Governo ci ha messo la faccia, non basta addolorarsi per morti”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 17 gennaio 2023 “Il tavolo quando parte su un tema così ampio debba raccogliere le sensibilità di tutti e poi fare sintesi. Un tavolo per la sicurezza sul lavoro che parte con 4 ministri presenti è la dimostrazione che il Governo su questo tema non solo si spende e ci mette la faccia ma che sia un tema prioritario. Non credo che faccia bene a nessuno addolorarsi quando si apprendono le notizie di infortuni mortali”. Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso dell’audizione alla Commissione Sanità e Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del suo Dicastero. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev