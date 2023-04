Calderone: Sicurezza sul lavoro è tema fondamentale

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2023 "Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al fianco dell'Inail in tutte quelle azioni che l'Istituto mette quotidianamente in campo per essere il più valido interlocutore in quelle che sono le politiche per sostenere, sviluppare una cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Credo che questo sia un tema fondamentale di cui discutere", le parole del ministro Calderone all'evento Civ Inail. / Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev