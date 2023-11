Calderone: "Siamo disposti a tavoli di trattative ma senza pregiudizi"

(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2023 "Noi siamo disponibili ad aprire tavoli di trattative sugli interventi che poi metteremo in campo per rendere ancora più dinamico il mercato del lavoro. Nessuna preclusione da parte nostra. Certamente però ci dobbiamo mettere al tavolo con la volontà di ascoltarsi reciprocamente, senza presupposto di dire ancor prima che sia finito l'incontro che l'incontro non è servito a niente" lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, a margine degli Stati Generali del Lavoro 2023 "Il lavoro che cambia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev