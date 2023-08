Calderone: "Se donne sono più scolarizzate hanno identiche opportunità lavorative rispetto a uomini"

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 “Non esiste uno strumento efficace dal punto di vista economico finanziario che possa avere una ricaduta sociale importante. Ecco allora il tema di formazione e riqualificazione. Per far comprendere i ragazzi che dal momento in cui ci si presenta con un percorso formativo solido alle spalle si hanno opportunità in più e viene meno il divario lavorativo tra uomo e donna. Se le donne sono più scolarizzate hanno identiche opportunità rispetto agli uomini”, le parole di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Generazione Lavoro. Capire i cambiamenti”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev