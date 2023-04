Calderone: "Puntiamo a immigrazione qualificata con formazione nei Paesi d'origine"

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 Per aumentare l'occupazione in Italia obiettivo del Governo è "favorire l'incrocio tra domanda e offerta anche attraverso una formazione qualificata". Così interviene la ministra del Lavoro Calderone in occasione del 22° Forum di Confcommercio a Villa Miani a Roma. Una formazione che, continua la ministra, riguarderà anche il tema dell'immigrazione attraverso una "formazione nei Paesi d'origine". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev