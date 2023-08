Calderone: "Nuova piattaforma per il lavoro è omaggio a Marco Biagi"

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2023 "Dalla legge Biagi ad oggi le politiche attive non hanno dato risposte strutturali in termini di incrocio di domanda e offerta di lavoro. Con molta umiltà dico che questo percorso, questa piattaforma è un omaggio a Marco Biagi, che considero ancora il più visionario, il più importante riformista in tema di lavoro". Lo afferma la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, presentando la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), il nuovo portale dedicato alle misure di sostegno, ai percorsi di formazione e alla ricerca del lavoro, che prende il via il primo settembre insieme al Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), il nuovo strumento per i soggetti occupabili che escono dal Reddito di cittadinanza. Fonte video: Ministero Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev