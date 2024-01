Calderone: "Nel 2024 1,5 mld per interventi Inail su sicurezza e prevenzione"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 Sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro per il 2024 è previsto un investimento che quest'anno sfiorerà 1,5 miliardi di euro. Credo che questo sia un dato importante, così come è importante dire che per la prima volta il bando Isi, per le aziende che vogliono impegnarsi in percorsi virtuosi per la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, avrà a disposizione 500 milioni di euro"". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, in audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle Ecomafie, in riferimento agli interventi che nel 2024 saranno condotti dall'Inail in materia di sicurezza sul lavoro. " Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev