Calderone: "In Dl Pnrr importanti interventi su salute e sicurezza sul lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 Le misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono state inserite in questo decreto perché una parte importante della Missione 5 del Pnrr è legata al contrasto del lavoro sommerso e del caporalato e quindi delle iniziative da adottare in tal senso". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, durante l'audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev