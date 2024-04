Calderone: "IA utile nel lavoro soprattutto per donne e giovani"

(Agenzia Vista) Milano, 5 aprile 2024 Intervenuta a margine dell’evento “Sicurezza e legalità nel lavoro che cambia” a Palazzo Lombardia, a Milano, il ministro del Lavoro Calderone ha parlato delle potenzialità dell’intelligenza artificiale nel mondo lavorativo: “Questo è un progetto che stiamo portando avanti da mesi, che è collegato allo sviluppo della piattaforma per l’inclusione sociale e lavorativa del ministero del Lavoro che è gestita dall’Inps, e adesso introduciamo l’intelligenza artificiale che deve consentire di dare una lettura più sensibile di quelli che sono i particolari e le esperienze lavorative che hanno fatto le persone, ma anche le attitudini delle persone che devono svolgere delle attività accompagnati in percorsi di formazione e di riqualificazione. Per noi un patrimonio di informazione importantissime da mettere al servizio di quelle misure di accompagnamento che vengono gestite dalle Regioni e che parlano alle tante difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo di donne e di giovani”. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev