Calderone: I dati sull'occupazione sono i migliori da tanto tempo

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2023 "I dati dell'occupazione sono i migliori da tantissimo tempo a questa parte. Però se poi guardiamo a tutto quello che ancora dobbiamo fare, soprattutto per l'integrazione lavorativa di alcune categorie di persone, mi riferisco ai giovani, alle donne, abbiamo la dimensione di quello che è ancora il percorso da fare e l'impegno che dobbiamo condividere", le parole del ministro Calderone nel corso del suo intervento ad Elis per la Presentazione di Distretto Italia nel semestre di presidenza di Autostrade per l'Italia. / Youtube Elis Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev