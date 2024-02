Calderone: "Crisi pandemica ha aggravato degrado sociale e familiare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 "In assenza di forme concrete di sostegno, anche a causa dei riflessi della crisi pandemica che ha aggravato le condizioni economiche di molte famiglie, le situazioni di degrado sociale e familiare si sono amplificate nel tempo e hanno richiesto delle attenzioni particolari in tema anche di soluzioni". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, durante un'audizione nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. "La nostra attenzione è soprattutto a favore di chi nell'ambito delle famiglie è maggiormente in difficoltà. Sono certamente i minori che rischiano di pagare le conseguenze peggiori", ha aggiunto. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev