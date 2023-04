Calderone: Ci sono oltre 1 milione di posti di lavoro disponibili

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Io credo che il lavoro ci sia nei territori perché altrimenti non avremmo un'indicazione di circa 1.200.000 posti di lavoro disponibili che non si trovano, nel settore terziario il 70% dei lavoratori è assunto a tempo indeterminato. C'è un tema che è legato al fatto che per i nuovi lavori c'è necessità sicuramente anche di formazione e di riqualificazione. Però per questo abbiamo gli strumenti"; le parole del ministro Calderone al congresso Cisal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev