Calderone: "Bonus trasporti è aiuto tangibile, sarà operativo da aprile"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 "Ricevuto il visto della Corte dei conti, che auspichiamo possa giungere in tempi brevi, sarà operativa la piattaforma del ministero del Lavoro e delle politiche sociali attivata per richiedere il bonus, che sarà quindi ragionevolmente erogabile già a partire da aprile". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, rispondendo a un'interrogazione al Question time sul bonus da 60 euro per acquistare un abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev