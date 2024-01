Calderone: "Acquisite 651mila domande per assegno inclusione"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2024 "Per l'Assegno di inclusione "abbiamo acquisito 651mila domande". Coloro che le hanno presentate entro il 7 gennaio, cioè "450 mila nuclei, da domani potranno ritirare la carta e quindi saranno effettuati i pagamenti. Il processo si sta compiendo". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane. Calderone ricorda che la platea potenziale è di 737mila nuclei e che "le domande sono sottoposte a controllo preventivo", per poi procedere al pagamento. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev