Calderone a Suviana: Vicinanza dello Stato e del Governo a famiglie e a questa comunità

EMBED





(Agenzia Vista) Bologna, 10 aprile 2024 " Per noi è un impegno che non è solo quello di fare una visita doverosa in un luogo in cui si lavora e c'è chi ha perso la vita per lavorare. Ma è la vicinanza dello Stato e del governo al territorio e alle comunità che sono molto provate perché questo è un impianto che è molto legato anche a questo territorio", le parole della ministra Calderone a Suviana. / E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev