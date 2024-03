Calderone: "76% irregolarità in edilizia nel 2023. Per Superbonus percentuale sale all'85%"

(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "In materia di verifiche tecniche nelle aziende edili ispezionate la percentuale di irregolarità sul 2023 è del 76%. Se poi guardiamo l'altro fenomeno che è quello dei cantieri del Superbonus la percentuale di irregolarità sale all'85%". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. "Un settore come quello dell'edilizia anche per effetto dell'incremento di lavoro con il Superbonus ha visto nascere negli ultimi tre anni 35.000 nuove imprese ponendo un tema in di qualificazione delle imprese stesse", ha spiegato Calderone. Fonte video Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev