Calderone: “1090 morti sul lavoro? Numeri che non ci possiamo permettere, vanno aumentati controlli”

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “1090 morti sul lavoro? Al di là che sia un record, sicuramente sono numeri che non possiamo permettere ed è per questo che stiamo lavorando per rendere effettiva sicurezza sul lavoro e anche con dei correttivi che rendano più efficaci i controlli e sopratutto l’effettività della sicurezza” Lo ha dichiarato il Ministro del Lavoro Marina Calderone a margine dell’evento di presentazione del Rapporto 'Sussidiarietà e Sviluppo socialè” organizzato dall’Istat alla Sala Capranichetta a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev