Calcio scommesse, Abodi: "Baggio al posto di Gravina? Non basta mandare via qualcuno"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2023 "È un gioco al quale non partecipo perché passa in secondo piano. Io credo che il rinnovamento (della Figc, ndr) è un fattore positivo e deve essere il frutto di un’analisi se i vertici sono ancora all’altezza. Lo sono nella misura in cui non c’è mai un solo uomo al comando perché le riforme in federazione si fanno con il consenso delle componenti. Nulla può essere fatto perché c’è Il diritto di veto in ogni singola lega, se il sistema non dimostra di essere efficiente con le regole che ci sono è il sistema stesso che deve chiedere aiuto anche con un commissario che cambia le regole in modo più efficiente" lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della festa di Fratelli d'Italia per celebrare un anno di Governo Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev