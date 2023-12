Cairo (Rcs): "Il Giro d'Italia Women è una sfida esaltante"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 13 dicembre 2023 È stata presentata al Grattacielo Pirelli, storica sede della Regione Lombardia, l'edizione 2024 del Giro d'Italia Women, la prima organizzata da RCS Sport. L'evento, che si terrà dal 7 al 14 luglio 2024, è stato tenuto a battesimo da due grandi atlete del recente passato come Marta Bastianelli, campionessa del mondo nel 2007 e campionessa europea nel 2018, e Fabiana Luperini, vincitrice di cinque edizioni del Giro d'Italia Women. "Per noi è molto importante l'organizzazione di questo evento, una nuova sfida che arricchisce la nostra offerta di ciclismo già ampia con il Giro d'Italia, il Giro Next Gen e tutte le corse targate RCS Sport - le parole di Urbano Cairo, presidente di Rcs MediaGroup - Sono tutte competizioni che attirano un forte interesse globale ed è giusto puntare sul movimento femminile, così in crescita negli ultimi anni e così ricco di campionesse sia italiane che internazionali. Ci aspettiamo di vederle al via per una settimana di altissimo livello che porti il meglio del ciclismo femminile in Italia. Inoltre da sempre RCS Sport è attenta alle tematiche sociali e il Giro d'Italia Women sarà un veicolo importante per mandare messaggi che oltrepassino il concetto dello sport". Fonte video: Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev