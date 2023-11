Cairo: "Dare al calcio una quota dei 16 miliardi del monte scommesse"

(Agenzia Vista) Milano, 28 novembre 2023 “Il calcio italiano avrebbe bisogno di un sostegno: anzi, avrebbe bisogno di avere quello che è suo. Se pensiamo che c’è una norma europea che dice che c’è una legge sul diritto d’autore che, per esempio, dice che il calcio dovrebbe avere una quota sul monte totale delle scommesse, ovvero 16 miliardi, e non dovremmo chiedere niente a nessuno. Oggi sembra che il calcio pietisca aiuti, rateizzazioni di debiti passati. Se noi avessimo quello che è giusto avere, per quel che riguarda una quota del monte scommesse, non chiederemo nulla a nessuno”, ha affermato Cairo a margine dello Sport Industry Talk, organizzato da RCS. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev