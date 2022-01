Cafagna: “Fondi coesione devono diventare Pnrr permanente”

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2022 “Occorrono procedure snelle per realizzazioni investimenti, per questo abbiamo esteso all’Fsc alcune efficaci misure del Prnn come la possibilità di andare a gara con il solo studio di fattibilità tecnico economica e abbiamo assegnato all’agenzia per la coesione poteri di affiancamento e sostituzione per garantire l’attuazione degli investimenti. La nostra ambizione è fare dell’Fsc lo strumento cui in futuro l’Italia consoliderà il metodo Pnrr per un corretto utilizzo delle risorse da parte di tutti i soggetti attuatori per gli interventi. I fondi nazionali per la coesione possono e devono diventare un Pnrr permanente, per costruire un grande programma strutturale per la riduzione dei divari economici del sud, delle aree interne e di ogni territorio depresso del Paese”, così il ministro dello per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna durante il question time alla Camera. / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev