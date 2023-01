Cabin art, nuova vita per i gabbiotti dei vigili di Roma. Gotor: "Esempio di rigenerazione urbana"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2023 È stata inaugurata a Roma la prima Cabin art, il progetto pilota di rigenerazione urbana promosso dal Gabinetto del Sindaco – Ufficio di Scopo Politiche Giovanili in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, finalizzato a recuperare e valorizzare 6 gabbiotti dei Vigili dismessi, con interventi di arte figurativa e di street art realizzati da giovani artisti. “Tutti i comuni del mondo parlano di rigenerazione urbana, va messa in pratica. A Roma c’erano un centinaio di garitte dei vigili urbani dismesse”. Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di Roma Migue Gotor a margine dell’inaugurazione in via Petroselli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev