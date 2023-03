Bullismo, Zaia: Chi compie atti di questo tipo dovrebbe svolgere lavori socialmente utili

(Agenzia Vista) Venezia, 21 marzo 2023 "I colpevoli di aver commesso atti di bullismo dovrebbero andare nelle case di riposo, nei centri per disabili, per far capire ai ragazzi cos'è la sofferenza e cos'è la mancanza di libertà", le parole del presidente del Veneto Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev