Brusaferro (Pres. ISS): “Grande sfida società è quella di vivere a lungo ed in modo sano”

(Agenzia Vista) Roma 8 luglio 2022 “Il concetto di salute è la sintesi di uno sforzo di un’intera società. La sanità è una parte importante, soprattutto dove si creano dei problemi, così da guarirla e prevenirla o mitigarla. La grande sfida è vivere a lungo e vivere sano. Per fare questo dobbiamo fare uno sforzo congiunto di tutte le componenti sociali”. Lo ha dichiarato il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante il convegno “La medicina sociale in evoluzione: tra innovazione, nuovi bisogni e tutela della disabilità” che si è svolto nel Centro Studi Americani in via Michelangelo Caetani a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev