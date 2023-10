Brunetta: "Non basta un salario minimo di 9 euro, semplificazione che non giova a settori fragili"

Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 "C'è chi dice che basta una legge e chi, come questa casa, dice che fondamentale è la contrattazione. Noi non abbiamo fatto una scelta duale ma la scelta di dire che serve una molteplicità di strumenti specifici mirati per aiutare la contrattazione nei settori più fragili, dagli appalti al lavoro domestico, dai tirocini all'agricoltura. Conosciamo anche il da fare ma per questo non basta un salario minimo di 9 euro". Così il presidente del Cnel, Renato Brunetta, in conferenza stampa dopo l'assemblea che ha approvato il documento finale sul salario minimo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev