Brugnaro: "Rimettere al centro temi imprese e sicurezza"

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2022 "Dobbiamo rimettere al centro non tanto il tema del lavoro, parlando sempre di obblighi e controlli che pure servono, ma dobbiamo soprattutto ascoltare le imprese e i corpi intermedi che in questi anni sono stati umiliati. Attenzione, le imprese non sono gli imprenditori, sono loro insieme ai dirigenti e ai lavoratori. Poi c'è il tema della sicurezza pubblica, della micro sicurezza pubblica. Lo dico da sindaco, abbiamo le mani legate, non sappiamo cosa fare. Noi abbiamo aumentato gli organici della Polizia locale ma con queste norme non ce la facciamo. Bisogna far rispettare le regole". Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, alla conferenza stampa di presentazione della lista dei centristi del cdx "Noi moderati". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev