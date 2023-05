Breton: "Fondi Pnrr saranno ammissibili per acquisto munizioni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 maggio 2023 "I Paesi membri che lo desiderano potranno utilizzare parte dei fondi del Pnrr per le munizioni". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, presentando il nuovo piano per produrre in Europa un milione di munizioni all'anno, 'Act in support of ammunition production (Asap)'. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev