Bradisismo a Pozzuoli, Doglioni (Ingv): Aumentata velocità di innalzamento

(Agenzia Vista) Roma, 28 settembre 2023 "Il bradisismo si è riattivato più di dieci anni fa. Solo che la velocità con cui il suolo si sta innalzando sta aumentando e questa velocità di innalzamento produce come conseguenza anche la sismicità che conosciamo. Quindi, come l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ovviamente siamo in prima linea per cercare di monitorare e capire cosa sta accadendo", le parole di Doglioni dell'Ingv in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev