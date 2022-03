Boschi (Iv): "Cambiamo strategia su migrazioni, ora o mai più"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2022 Per l'alta funzione che siamo chiamati a svolgere in Parlamento non possiamo limitarci alla mozione dei sentimenti, abbiamo il dovere di indicare delle risposte. Ecco perchè il Consiglio europeo di domani è solo l'inizio di una rivoluzione europea, che o sarà rigenerativa, di speranza, o non sarà. Sappiamo che l'Ue fa progressi solo in momenti di crisi. Ora o mai più possiamo e dobbiamo cambiare strategia sulla migrazione". Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev