Boschi: "Italia viva ha creato le condizioni per Governo Draghi, risultati sotto gli occhi di tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2021 "Italia viva ha creato le condizioni per portare Mario Draghi a Governo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, l'economia è in ripresa e la pandemia è stata affrontata nel modo giusto". Così l'esponente di Italia viva Maria Elena Boschi a margine della presentazione del libro "Whatever it takes. Mario Draghi in parole sue”, di Jana Randow e Alessandro Speciale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev