Boschi a Meloni: "Questo paese ha solo una speranza, che lei lasci Palazzo Chigi al più presto"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 “Ha aumentato le tasse su agricoltura, latte, seggiolini, ha colpito le giovani coppie, per i cervelli che rientrano. Non vi siete dimenticati di nessuno, dopo aver aumentato le accise sulla benzina. Se almeno le usaste per migliorare i servizi capiremmo. 21 milioni di euro per lo staff a Palazzo Chigi. Avete aumentato tasse e sbarchi irregolari. Questo paese ha solo una speranza, che lei resti a Palazzo Chigi il meno possibile”. Lo dice Maria Elena Boschi durante il question time alla Camera. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev