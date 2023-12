Borrell: Servono serie di pause a Gaza per rendere situazione meno terribile

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 dicembre 2023 "Il numero delle vittime civili innocenti continua ad aumentare. Le Nazioni Unite hanno descritto la situazione e dobbiamo concordare con gli Stati membri una qualche richiesta nel caso in cui un cessate il fuoco non sia possibile perché non è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza. Una serie di pause per rendere la situazione militare meno terribile", le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell arrivando al Consiglio Ue affari esteri. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev