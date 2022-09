Borrell: "Referendum per annessione a Russia non cambieranno status legale di territori ucraini"

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2022 "La Russia ha dimostrato ancora una volta di ignorare le norme e i principi internazionali che abbiamo firmato tutti, inclusi loro, in quanto membri delle Nazioni Unite. I referendum organizzati per annettere i territori occupati durante l'invasione non cambieranno lo status legale di quelle regioni, che sono e rimarranno una parte integrante dell'Ucraina". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa organizzata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev