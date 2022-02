Borrell: "Questioni energetiche centrali nella crisi con Mosca"

(Agenzia Vista) Usa, 07 febbraio 2022 "La Russia usa le forniture di energia come leva per intenti geopolitici. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev