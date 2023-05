Borrell: "Prossime settimane decisive per la guerra in Ucraina"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 maggio 2023 "Le prossime settimane, i prossimi mesi, da un punto di vista strategico saranno decisivi per la guerra in Ucraina. Siamo tutti d'accordo su questo. Proprio per questo motivo il Consiglio Difesa si è concentrato sul novanta per cento sul nostro sostegno militare all'Ucraina. Abbiamo potuto trarre vantaggio dalla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenebrg". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio Difesa. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev