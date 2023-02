Borrell: "Oggi munizioni a Kiev, domani altri tipi di armi"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2023 Tutti insieme, Stati membri e istituzioni Ue hanno fornito oltre 12 mld" di euro in "armi e forniture connesse all'Ucraina. Addestreremo 30mila soldati ucraini entro fine anno. Ma non basta: dobbiamo accelerare, oggi fornendo oggi specialmente munizioni e domani altri tipi di armi, per soddisfare tutti i vostri bisogni". Lo dice l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles insieme al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e al ministro della Difesa ucraino Dmytro Kuleba. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev