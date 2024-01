Borrell: "Già 25 mila morti. Israele non sta distruggendo Hamas, ma seminando odio per generazioni"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2024 "Ieri al telefono ho parlato con la coordinatrice delle Nazioni Unite per il sostegno umanitario a Gaza.Verrà al Consiglio per fare il punto per spiegare ai ministri. La situazione umanitaria non potrebbe essere peggiore. Non ci sono parole per spiegare come è la situazione. Con centinaia di migliaia senza niente, senza ripari, senza cibo, senza medicine. E ogni giorno il numero dei civili uccisi è elevato. Molti ministri hanno detto che ce ne sono troppi. Ora la domanda è: quanti sono troppi? Troppi sono 25mila persone? Per quanto tempo continuerà? Di questo discuteranno oggi i ministri". Lo ha detto l'Alto rappresentate Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Affari esteri. "25mila persone uccise già, di cui il 70% donne e bambini. Certamente il modo con cui stanno cercando di distruggere Hamas, non è quello che stanno facendo loro - ha aggiunto -. Perché stanno seminando odio per generazioni. Abbiamo in mente ciò che Hamas ha fatto. E certamente lo rifiutiamo e condanniamo, ma la stabilità e la pace non possono essere costruite solo con mezzi militari e non in questo modo particolare con sui stanno usando mezzi militari. Lo dico nel pieno rispetto delle vittime degli attacchi terroristici di Hamas". Fonte video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev