Borrell: "Dovremmo iniziare a pensare al dopoguerra a Gaza"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 novembre 2023 “Fatemi dire una cosa: oggi, alla riunione, non parleremo solo della terribile situazione a Gaza, ma dovremmo iniziare a pensare alle soluzioni per il dopoguerra”, ha spiegato l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Borrell al suo arrivo al Consiglio degli Affari Esteri. “È qualcosa che noi ministri dovremmo iniziare a fare porre come tema della discussione. Cosa accadrà dopo, come possiamo dialogare con Gaza, non solo per la ricostruzione, ma per offrire una soluzione al problema palestinese. Questo è il vero problema politico che dobbiamo affrontare”. Fonte Video Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev