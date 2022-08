Borrell: "Continuare a sostenere l'Ucraina"

(Agenzia Vista) Praga, 31 agosto 2022 "Il costo umano per l'Ucraina è immenso e dobbiamo fare tutti gli sforzi per fermare questa guerra. Ma finché la guerra continua, dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ma questa guerra ha conseguenze geopolitiche per tutto il mondo", le parole di Joseph Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a margine del vertice informale dei ministri degli Esteri Ue a Praga. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev