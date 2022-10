Borrell: "Chiesto di rispettare diritti fondamentali in Iran"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 04 ottobre 2022 "In qualità di Alto rappresentante ho preso contatto con le autorità per chiedere il rispetto dei diritti fondamentali degli iraniani. Abbiamo chiesto conto della morte di Masha Amini e di usare moderazione nella repressione delle manifestazioni", le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Borrell, al Parlamento europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev