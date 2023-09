Borrell: Assemblea Nazioni Unite piattaforma più importante per slancio verso la pace in Ucraina

EMBED





(Agenzia Vista) New York, 19 settembre 2023 "L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è la piattaforma più importante per generare slancio internazionale per avanzare negli sforzi di pace. Sosteniamo l’Ucraina di fronte all’aggressione militare e lavoriamo per una pace giusta. Ed ecco il momento di farlo. Vogliamo continuare a lavorare con l’Ucraina per garantire un ampio sostegno alla sua formula di pace da parte del maggior numero possibile di membri delle Nazioni Unite", le parole di Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nel corso di una conferenza stampa all'Onu. / Immagini Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev