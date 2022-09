Borrell all'Onu: "Strategia di Putin ha già fallito e lo farà di nuovo"

(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2022 La mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo, Vladimir Putin, nel quadro della guerra in Ucraina è un'escalation di portata enorme in un conflitto di aggressione,un messaggio che porta panico e disperazione. La strategia della Russia è fallita, hanno minacciato il ricorso ad armi di distruzione di massa per intimidire l'Ucraina e i Paesi che la sostengono, ma falliranno come avvenuto in passato". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, durante una conferenza stampa organizzata a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev