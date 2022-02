Borrell: "Al Consiglio Esteri Ue temi di discussione saranno Ucraina e Bosnia Erzegovina"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 febbraio 2022 "Oggi abbiamo, come sempre, un'agenda molto intensa. Due temi caldi: Russia-Ucraina da una parte e Bosnia Erzegovina dall'altra. Per quanto riguarda la situazione al confine ucraino, avremo il ministro Dmytro Kuleba, ministro degli Affari esteri ucraino alla riunione. Ho avuto un incontro con lui ieri ed è stata "una lunga discussione per capire meglio com'è la situazione sul campo". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando ai lavori. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev